За любовь и верность супругов из Бурятии наградили медалью

Соковиковы Виктор Кузьмич и Наталья Трофимовна живут в любви и согласии уже 53 года. Познакомились они в далёком 1970 году на сельхозработах в селе Могсохон Кижингинского района и с тех пор не расстаются.

Как рассказали в Администрации Октябрьского района супруги вырастили и воспитали двоих детей.

- Сын Анатолий более 20 лет проработал на госслужбе в органах исполнительной власти, а дочь Ольга трудится в финансово-экономическом направлении. У Соковиковых есть уже 7 внуков, в воспитании которых они принимают непосредственное участие, делясь своими мудрыми советами, - пишут в группе Октябрьского района города.

В 2021 году в День семьи, любви и верности чета Соковиковых была удостоена почетной медали «За любовь и верность».

Большую часть своей трудовой деятельности супруги посвятили коммунальному хозяйству (МУП «Комбинат по благоустройству»), в совокупности проработав в этой сфере более 30 лет.

Фото: Администрация Октябрьского района