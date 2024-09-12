Общество 12.09.2024 в 12:27

За любовь и верность супругов из Бурятии наградили медалью

Виктор и Наталья Соковиковы вместе уже 53 года
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Текст: Елена Кокорина
За любовь и верность супругов из Бурятии наградили медалью

Соковиковы Виктор Кузьмич и Наталья Трофимовна живут в любви и согласии уже 53 года. Познакомились они в далёком 1970 году на сельхозработах в селе Могсохон Кижингинского района и с тех пор не расстаются.

Как рассказали в Администрации Октябрьского района супруги вырастили и воспитали двоих детей.

- Сын Анатолий более 20 лет проработал на госслужбе в органах исполнительной власти, а дочь Ольга трудится в финансово-экономическом направлении. У Соковиковых есть уже 7 внуков, в воспитании которых они принимают непосредственное участие, делясь своими мудрыми советами, - пишут в группе Октябрьского района города.

В 2021 году в День семьи, любви и верности чета Соковиковых была удостоена почетной медали «За любовь и верность».

Большую часть своей трудовой деятельности супруги посвятили коммунальному хозяйству (МУП «Комбинат по благоустройству»), в совокупности проработав в этой сфере более 30 лет.

Фото: Администрация Октябрьского района

 

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