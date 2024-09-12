Общество 12.09.2024 в 12:41

Цены на авиабилеты по России станут еще дороже

ФАС повысила сборы с авиакомпаний для капремонта аэродромов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Цены на авиабилеты по России станут еще дороже

Цены на авиабилеты по России станут еще дороже. ФАС утвердила повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта аэродромов, сообщает Интерфакс. Индексация сборов повлечет и рост стоимости билетов - в среднем до 150 рублей в расчете на одного пассажира.

- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила увеличить сборы за аэронавигацию с авиакомпаний: на обычных рейсах — на 37%, на международных рейсах — 200%. В связи с этим авиабилеты подорожают в внутренних рейсах от 32 до 150 рублей, а на международных от 85 до 405 рублей, - сообщили в ФАС.

При этом для пассажиров, летающих внутри Дальневосточного федерального округа, билеты не подорожают, отметили ранее в Росавиации.

Соответствующий приказ ведомства от 30 августа опубликован на официальном портале правовых актов 6 сентября. Он вступит в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Дополнительно собираемые средства от сборов будут направлять в создаваемый фонд для финансирования реконструкции малых аэродромов. Всего до 2030 года предполагается отремонтировать не менее 50 таких объектов, ежегодно на это требуется порядка 12 млрд рублей.

Ставки для иностранных пользователей воздушного пространства России не поменялись.

В последний раз аэронавигационные сборы для российских и зарубежных авиакомпаний индексировались в апреле 2023 года.

 

Фото: loon.site

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