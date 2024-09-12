Общество 12.09.2024 в 12:57

Пьяных водителей помогают находить бдительные улан-удэнцы

Они сообщают о них в чат-бот ГИБДД
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Текст: Елена Кокорина
Пьяных водителей помогают находить бдительные улан-удэнцы

В Улан-Удэ благодаря общественному контролю инспекторы ДПС пресекли 130 фактов управления транспортом пьяными водителями. Только за один месяц - в августе, написав в чат-бот ГИБДД, бдительные горожане помогли задержать 12 нетрезвых нарушителей.

В МВД республики рассказали о нескольких таких случаях.

- Информация о пьяном водителе автомашины «Хендэ Санта Фе» поступило в чат-бот ГИБДД Telegram-канале @gibdd03_bot.
Ближайший экипаж ДПС задержал 39-летнего пьяного водителя.. Однако при проверке выявлено, что житель Забайкальского края был лишен прав управления транспортом за езду в нетрезвом виде. Результат освидетельствования составил 1,34 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, - рассказывают в полиции.

Еще один пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов на ул. Туполева.

- Бдительные граждане сообщили, что водитель автомашины «Хонда» распивает алкоголь в автомобиле, стоящем около магазина. В ходе непродолжительной погони 47-летний мужчина был задержан. Решением суда он был лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев. Нарушителю назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, а автомобиль перемещен на штрафстоянку, - добавили в полиции.

Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение пьяных водителей и своевременно сообщившим в полицию о нарушителях.

В ведомстве сообщили также, что с начала года по вине пьяных водителей произошло 129 ДТП, в результате которых 35 человек погибли, а 155 участников дорожного движения были ранены.

Фото: Номер один

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