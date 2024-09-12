В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября укладывают новый тротуар

В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября продолжают укладывать новый тротуар. Работы ведутся на участке от ул. Цивилёва до площади Комсомольской в рамках ремонта дороги по пр. 50-летия Октября. Работы по обновлению дороги ведутся второй год подряд благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

- Новая плитка соответствует ГОСТу «Плиты бетонные тротуарные». В прошлом году мы укладывали ее на нечетной стороне дороги по пр. 50-летия Октября. И она хорошо себя показала зимой. Поэтому продолжаем с помощью этой плитки обновлять тротуар на противоположной стороне, чтобы и здесь наши горожане могли комфортно передвигаться, - отметил Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства комитета.













С учетом прошлогодних работ на нечетной стороне дороги уже уложено свыше 6,6 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, осталось вымостить небольшой участок – чуть более 1,1 тыс. кв метров тротуара.

Напомним, масштабный ремонт автодороги по пр. 50-летия Октября проходит в два этапа. Первый этап реализован в 2023 году, второй будет — в 2024 году.

Из нововведений, которые сделаны в рамках первого этапа на четной стороне дороги, – перенесены два пешеходных перехода, обустроена третья полоса для общественного транспорта. Также были заменены бордюрные камни, выполнено устройство асфальтового покрытия, заменены на делиниаторы временные блоки на пл. Комсомольской, обустроены тротуары и другое.

В этом году обновляют четную сторону дороги от ул. Цивилёва до ул. Комсомольская. Подрядчики уже отремонтировали переезды через трамвайные пути. Сейчас там делают тротуары, обустраивают дополнительную полосу от магазина «Абсолют» до поворота на ул. Чертенкова, чтобы разгрузить участок, где образуется затор.

Также будет обустроена полноценная трамвайная остановка на Элеваторе и установлены новые автопавильоны.

Все работы на объекте будут завершены в октябре этого года.

Фото: администрация Улан-Удэ