Общество 12.09.2024 в 16:09

В Улан-Удэ фермеры заработали на горожанах 11 миллионов рублей

Минсельхоз подвел итоги фестиваля «Своё»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ фермеры заработали на горожанах 11 миллионов рублей
6-7 сентября на площади Советов в Улан-Удэ прошел масштабный фермерский фестиваль «Своё». Он собрал 70 фермеров и представителей пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии. Сегодня в Минсельхозе озвучили итоги мероприятия.

По данным министерства, покупки совершили 52 тысячи человек. Участники ярмарки смогли реализовать 31 тонну своей продукции на сумму в 11 млн рублей, тем самым побив рекорды прошлого года. В 2023 году на аналогичном фестивале фермеры выручили порядка 9,4 млн. рублей, продав 22 тонны продукции.

- Подобные мероприятия популяризируют фермерскую продукцию, расширяют рынок сбыта. А фермеров стимулирует повышать качество своей продукции, работать над своими брендами и находить новых покупателей, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев.

В Минсельхозе напомнили, что уже в начале октября жителей Бурятии ждет республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Золотая осень». Она пройдет во всех районах и сразу на нескольких продовольственных рынках Улан-Удэ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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