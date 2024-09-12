В Улан-Удэ фермеры заработали на горожанах 11 миллионов рублей

6-7 сентября на площади Советов в Улан-Удэ прошел масштабный фермерский фестиваль «Своё». Он собрал 70 фермеров и представителей пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии. Сегодня в Минсельхозе озвучили итоги мероприятия.По данным министерства, покупки совершили 52 тысячи человек. Участники ярмарки смогли реализовать 31 тонну своей продукции на сумму в 11 млн рублей, тем самым побив рекорды прошлого года. В 2023 году на аналогичном фестивале фермеры выручили порядка 9,4 млн. рублей, продав 22 тонны продукции.- Подобные мероприятия популяризируют фермерскую продукцию, расширяют рынок сбыта. А фермеров стимулирует повышать качество своей продукции, работать над своими брендами и находить новых покупателей, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев.В Минсельхозе напомнили, что уже в начале октября жителей Бурятии ждет республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Золотая осень». Она пройдет во всех районах и сразу на нескольких продовольственных рынках Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ