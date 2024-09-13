Боец из Бурятии не может получить выплату за ранение, полученное два года назад

12 сентября Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела прием граждан. С разными вопросами к ней обратились 11 человек.В числе пришедших на прием была мать военнослужащего, который получил тяжелую контузию еще 2022 году. Хотя у мужчины наблюдаются осложнения, военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к военной службе, присвоив категорию «В». Кроме того, военнослужащий до сих пор не получил выплаты за ранение.Также на прием обратилась собственница земельного участка, которая якобы самовольно заняла часть муниципальной земли. Об этом женщина узнала, получив заказное судебное письмо. При этом никакого досудебного разбирательства со стороны властей не производилось. У женщины имеются все правоустанавливающие документы, оформленные еще 15 лет назад, где площадь её земельного участка соответствует материалам межевания.«Заявителям разъяснены требования законодательства в соответствующих сферах. Также приняты письменные обращения, которые будут рассмотрены в установленном законом порядке», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: «Номер один»