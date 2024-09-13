В Бурятии выберут самое яркое туристическое событие.

В республике каждый год проходит много запоминающихся туристических мероприятий, в их числе – гастрофестиваль боргойской баранины в Джиде (0+), фестиваль «Черемухи на Чикое» в Кяхтинском районе (0+), ярмарка урожая «Тарбагатайский хлебосол» (0+), событийные мероприятия «В гостях у Рыбича» (0+), «Посольский пирог» (0+) в Кабанском районе, Фестиваль по подлёдному лову «БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА» на Байкале (0+), фестиваль скорости «Байкальская миля» (0+), международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (0+).

10 – 12 октября в Иркутске состоится финал традиционного конкурса по событийному туризму Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Международной премии Russian Event Awards 2024 (возрастное ограничение 0+).

Дирекция конкурса ждет заявки до 23 сентября. Итоги конкурса будут подведены во время Международной туристической выставки «Интурмаркет Байкал» (возрастное ограничение 6+).

- К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня — авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма, - сообщили в Туристском информационном центре «Байкал».

К рассмотрению допускаются проекты, реализованные в период с ноября 2023 до даты окончания приема заявок в 2024 году (до момента проведения конкурса), за исключением номинации «Лучшая идея туристического события».

До 23 сентября (включительно) зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии http://award.rea-awards.ru/ и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентация турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

Полная информация об оформлении и подачи проекта на официальном сайте премии https://www.rea-awards.ru

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова.

Фото: правительство Бурятии