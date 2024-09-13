К чиновникам Улан-Удэ пришла белка

В Улан-Удэ вблизи Администрации Железнодорожного района накануне заметили белку. Пушистый зверек беззаботно перебегал от дерева к дереву вблизи административного здания.

- Откуда пушистая красавица появилась в центре города – неизвестно. Она прогулялась по еловой аллее около административного здания и спокойно покинула общественное место. Ученые отмечают, что если белки появились в городе, значит, здесь для них сложились благоприятные условия. Особенно их привлекают парки и скверы, - пишут в группе мэрии города.

Фото: скриншот видео мэрии города