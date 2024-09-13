Общество 13.09.2024 в 12:01

Ветераны СВО соберутся на Межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества»

В нем примут участие ветераны из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО соберутся на Межрегиональный фестиваль «Кубок защитников Отечества»

14 сентября в Улан-Удэ пройдет Межрегиональный фестиваль «Кубок Защитников Отечества» (возрастное ограничение 0+) по национальным видам спорта среди участников специальной военной операции.

- Более сотни ветеранов СВО и члены их семей из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области будут состязаться в стрельбе из лука, семейной эстафете «Наша семья-наша Победа», бурятской традиционной игре «Шагай наадан», русской народной спортивной игре «Городки» и во многих других видах спорта, - сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

В ходе спортивных мероприятий на главной сцене для гостей также откроется Республиканский творческий фестиваль «Семь нот семьи» (возрастное ограничение 0+).

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11.00. С приветственным словом выступят глава республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель Председателя фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов и другие почетные гости.

Место проведения фестиваля: г. Улан-Удэ, АУ ДО РБ «Республиканская спортивно-адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва» (ул. Кирова, 1).

Возрастное ограничение 0+


Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Бурятии

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