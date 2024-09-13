Общество 13.09.2024 в 13:28

В Улан-Удэ выберут лучший городской ТОС

Прием заявок на конкурс продлится до 18 октября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выберут лучший городской ТОС

В Улан-Удэ стартует городской конкурс «Лучший социально-значимый проект ТОС».

Конкурс призван выявить самые перспективные проекты, которые направлены на решение местных проблем и улучшение качества жизни горожан. Будет выбрано 16 лучших проектов, каждый из которых получит максимальное количество баллов от жюри.

Проекты будут выбираться по следующим номинациям:

-проект по созданию мест проведения культурно-массовых мероприятий, праздников, иных культурно-просветительных акций, спортивных соревнований, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;

-проект по организации благоустройства, улучшения санитарного состояния территории ТОС и организации раздельного сбора отходов;

- проект по организации общественного порядка, пожарной безопасности и профилактики правонарушений;

- проект по озеленению, цветочному оформлению с устройством поливочных систем и сохранению, содержанию озелененных территорий ТОС

Прием заявок начинается 19 сентября и продолжится до 18 октября включительно. Заявки принимаются с 09:00 до 17:00 в рабочие дни.

Для участия необходимо отправить заявку по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. 12, МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ». Контактный телефон: 8 (3012) 46-68-54, e-mail: urt2013@ulan-ude-eg.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города Улан-Удэ.


Фото: администрация Улан-Удэ
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администрация Улан-Удэ ТОС Бурятия

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