Жителей Бурятии приглашают посетить Мистерию Цам, которая состоится 14 сентября в Сартуул-Булагском дацане в Джидинском районе (возрастное ограничение 0+).

- В Сартуул-Булагском дацане Джидинского района впервые за 90 лет пройдет Мистерия Цам. Сакральный смысл этой древнейшей религиозной традиции заключается в даровании всем живым существам благословения и очищения на лучший путь в этой жизни, устранение всех препятствий - внутренних и внешних, a для усопших освобождение от пребывания в плохих участях, получение рождения в благих уделах. Цам - это танец Божеств, в котором уничтожается весь негатив окружающего пространства, - сообщают организаторы мероприятия.

В программе мероприятия:

09.00 – молебен «Сахюусан»

11.00 - Начало мистерии Цам

13.00 - Концертная программа

14.00 – Спортивные состязания

Для жителей района будет организован бесплатный автобус от села Петропавловка в 08.00 и в 10.00 до дацана и обратно из дацана в 16.00 и в 17.00. Автобус будет отходить от центральной площади с. Петропавловка.

Сартуул-Булагский дацан расположен в с. Оер.

Возрастное ограничение 0+

Для справки:

Сартуул-Булагский дацан был основан в конце XVIII-начале XIX веков в местности Хурай Булаг. В начале XX века он разделился на два дацана- Гэгэтуйский и Сартульский. Название Сартульского дацана «Гедэн Пунцоклинг» переводится как «Обитель, полная совершенств и благодеяний». Расположенный в центре монастырского комплекса главный храм окружали 10 деревянных дуганов, построенных без единого гвоздя. Наряду с многочисленными ежегодными хуралами в Сартул-Булагском дацане в середине лета проводилась Буддийская мистерия Цам.

Сартул-Булагский дацан - единственный в Бурятии, давший российскому Буддизму пятерых лам с высшей ученной степенью Геше Лхарамба, что соответствует званию профессора буддийской философии.

Одним из Ширээтэ лам дацана был досточтимый Чой Василин, в 1872 году избранный VIII Пандито Хамбо Ламой.

В конце 1930-х годов Сартул-Булагский дацан был уничтожен. Его возрождение началось в мае 2006 года, когда в местности Хурай Булаг была установлена белая войлочная юрта. Ширээт ламой дацана был назначен Баяржап лама Раднаев . Именнно в это время на территории дацана вновь забил целебный ключ, исчезнувший в годы забвения. В сентябре 2013 года благодаря финансовой помощи администрации Президента России и жителей Джидинского района началось строительство Цогчен дугана.

Фото: администрация Джидинского района