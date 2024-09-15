В Бурятии университет годами игнорирует решения суда

Три года назад, в сентябре 2021 года, администрация главы и правительства Бурятии подала в Октябрьский райсуд иск о понуждении учебного заведения выполнить работы по сохранению памятника культурного наследия - корпуса № 1 ВСГУТУ. Университет исковые требования не признал, но с треском проиграл разбирательство. Суд удовлетворил требования администрации, правда они так и не были выполнены.Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГТУ) обязали в течение года с момента вступления решения суда в законную силу выполнить подготовку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению памятника. А сами ремонтно-реставрационные работы постановили сделать в течение двух лет после вступления решения в силу.Высшее учебное заведение же предприняло активные действия по «нейтрализации» не устроившего его решения. ВСГУТУ подал апелляционную жалобу с просьбой отменить вердикт первой инстанции, и одновременно с этим подано разработанное истцом и ответчиком мировое соглашение.Какие именно методы убеждения чиновников администрации использовал тогда проигравший вуз с целью добиться их согласия пойти на мировую, доподлинно неизвестно. Но результат был налицо. Фемида утвердила мировое соглашение, и произошло резкое смягчение требований.Согласно мировому соглашению, на подготовку проектной документации ВСГУТУ получил не год, а «мягкие» два: финальный этап - сентябрь 2023 года. А ремонтно-реставрационные работы надо было провести уже не за два года, а за три: финальный этап - как раз нынешний сентябрь.Шли годы, а реставрацией корпуса даже не пахло. «Номер один» направил официальный запрос ректору ВСГУТУ. В том числе мы прямо спросили: «Удалось ли университету разработать в срок научно-проектную документацию?». Но четкий ответ нам дать не смогли.Стоит отметить, что ректор Игорь Сизов самолично поднял острую тему реставрационных работ на недавнем заседании Ученого совета ВСГУТУ.«Мы сделали запрос в Министерство образования и науки Российской Федерации по поводу возможного финансирования. Минобраз говорит, что на реставрацию денег нет. Соответственно, мы стали рассматривать вопрос о реставрации собственными силами, провели первоначальную оценку возможности выполнения ПСД. Получили первоначальные коммерческие предложения от одной фирмы, опять связались с министерством. Там говорят, денег нет. Поэтому мы начали работу за счет собственных средств. Подбираем коммерческие предложения, будем объявлять конкурс», - рассказал своим подчиненным Сизов.Что мешало университету начать работу над документацией за свой счет раньше, а не раз за разом получать из Москвы ответ «денег нет, но вы держитесь» - загадка. Ведь на руках у вуза имелось утвержденное судом мировое соглашение - юридически обязывающий документ.Мы поинтересовались у администрации главы и комитета государственной охраны объектов культурного наследия, что было предпринято ими, когда ВСГУТУ сорвал срок в сентябре 2023 года.- Согласно условиям мирового соглашения, заключенного администрацией главы РБ и правительства РБ с ФГБОУВО «ВСГУТУ», конечные сроки исполнения требований наступают 20 сентября 2024 года. По истечении сроков в случае неисполнения условий мирового соглашения в соответствии со статьей Гражданского процессуального кодекса РФ комитет обратится в Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения мирового соглашения. Иные меры в случае неисполнения условий мирового соглашения законодательством не предусмотрены, - ответили чиновники.Ведомство не стало разъяснять, что срок сдачи ПСД - сентябрь 2023 года - не исполнен, а тихо объединило два разных этапа в единую дату. Кстати, на вопрос «Номер один» в адрес ВСГУТУ о том, удастся ли университету в положенный срок провести ремонт объекта, вуз дал ответ вполне ясный.- В настоящее время планируется обращение в суд с заявлением об отсрочке исполнения судебного акта, - сообщил представитель ВСГУТУ.Видимо, хотят отсрочить еще на пару-тройку лет. Если фортуна улыбнется вузу, то он продолжит выходить сухим из воды. Более того, мы считаем, что университет готовится «стряхнуть» с себя охранные обязательства и мировое соглашение по ремонту здания на ул. Смолина, 26.Вуз открыто говорит, что скоро его студенты покинут историческую часть корпуса № 1 по ул. Смолина, 26 и будут учиться в другом месте. Новая локация - это корпус № 25, возле известного в г. Улан-Удэ магазина «Выстрел». Сейчас университет на бюджетные средства, выделенные Минобрнауки России, завершает там капремонт. Туда планирует переехать факультет компьютерных наук и технологий, а также факультет экономики и права.«Чтобы провести реставрацию, нам необходимо освободить историческую часть», - так объяснил переезд ректор на недавнем заседании Ученого совета ВСГУТУ. Одновременно он пообещал слушавшим его подчиненным, что «от первого корпуса отказываться категорически мы не будем»».Обещать, не значит сделать. Возникает резонный вопрос - неужели ВСГУТУ действительно хочет продолжать иметь в своем ведении головную боль в виде исторического памятника со всеми ограничениями и лишней ответственностью?Чего ради после завершения реставрации возвращать туда студентов, которые уже устроятся в новом, «выстреловском» корпусе, в ремонт которого вложены солидные бюджетные деньги.Есть серьезные подозрения, что, забрав студентов из исторической части корпуса №1, ВСГУТУ откажется от этих хлопотных площадей. Нет памятника истории на балансе, значит нет охранных обязательств.Корпус у «Выстрела» будет готов вот-вот. «Мы планируем, что к началу следующего года будем иметь корпус № 25, полностью отремонтированный и соответствующий всем требованиям, предъявляемым к учебным корпусам», - поделился планами Игорь Сизов на заседании Ученого совета.Заметим, что после переезда студентов в корпус близ «Выстрела», по словам представителей ВСГУТУ, «кафедра, находящаяся в корпусе № 4, переедет в освободившиеся помещения корпуса № 1 (пристрой). Это позволит полностью освободить историческую часть корпуса, что, в свою очередь, даст возможность университету отказаться от корпуса № 4 и передать его собственнику, а также начать разработку научно-проектной документации по реставрации корпуса № 1».Подозрения о том, что университет может отказаться от исторической части корпуса после того, как студенты ее покинут, усиливаются. Вуз уже выразил свое желание отказаться и от корпуса № 4, тоже памятника истории и культуры - бывшая иудейская синагога. Он располагается по ул. Свердлова, 8.Выступая на заседании Ученого совета, ректор Игорь Сизов сказал, что корпус № 4 после освобождения будет передан российскому минобрнауки. «А уже министерство решает, кому передавать корпус дальше. Минобрнауки забирает у нас этот корпус», - подчеркнул ректор.Бывшая синагога стала объектом внимания из-за того, что в социальных сетях всплыла информация: «ВСГУТУ передает эту недвижимость местной религиозной организации «Еврейская община г. Улан-Удэ». В интернете даже опубликовали письмо от 2023 года в адрес ректора за подписью председателя организации. Председатель поставил Сизова в известность, что община может принять памятник религиозного наследия по ул. Свердлова, 8, с прилегающим участком земли.Игорь Сизов отметил, что ВСГУТУ несколько лет отрабатывал с минобрнауки вопрос по поводу реставрации корпуса № 4.«У министерства нет таких средств, это первое. Второе - даже если бы эти средства нашлись, то после реставрации корпуса № 4 в нем невозможно будет осуществлять учебный процесс. Что значит реставрация? Это необходимо привести здание в первоначальный вид, убрать пожарные лестницы, убрать переходы и так далее. Вы понимаете, что учебный процесс в этом случае будет невозможен», - убеждал ректор собравшихся на заседании Ученого совета ВСГУТУ, говоря про экс-синагогу.Нет корпуса № 4 - нет забот по охранным обязательствам. Но, с другой стороны, власти вынашивают грандиозные планы по развитию и обновлению центральной части г. Улан-Удэ. В имеющийся план развития улиц в центре города экс-синагога не вошла.Охранные обязательства вуза по сохранению пока еще эксплуатируемой им экс-синагоги включают в себя разработку документации до 1 июля прошлого года и проведение ремонтно-реставрационных работ на основе документации до 1 декабря текущего года. Комитет госохраны сообщил «Номер один», что «…конечные сроки исполнения требований охранного обязательства не истекли». А это значит, что ВСГУТУ может подать еще одно требование об отсрочке исполнения требований.Тем не менее первоначальные сроки уже просохачены. Если обратиться к опыту Фемиды, то для нее аргумент «денег нет» не является весомым доводом. В таких случаях суды обычно прямо указывают в решениях, что отсутствие средств не освобождает от обязанности привести в порядок какой-либо объект. Наверное, единственное, когда «денег нет», что может помочь избежать выполнения обязательств - процедура банкротства. Но ВСГУТУ - это не физическое лицо или фирма, перебравшие с кредитами.Состояние корпусов не ахти. Ровно год назад комитет госохраны провел визуальный осмотр объектов без использования специальных измерительных приборов.«На глазок» по корпусу № 1 зафиксировали неудовлетворительное состояние цоколей и отмосток, штукатурного слоя стен, внешнего декоративного убранства. Фундамент, крыша, дверные и оконные проемы, лестницы и другое смотрелись удовлетворительно.Бывшая иудейская синагога на вид оценена как ограниченно работоспособное здание. «Состояние цоколей и отмосток, стен, внешнего декоративного убранства - неудовлетворительное», - отметили специалисты то, до чего ВСГУТУ довел объект.Когда четвертый корпус уйдет назад под ответственность Москвы, ректор Игорь Сизов, думаем, будет рад. А пока, проводя по центру туристов, такое культурное наследие им лучше не показывать.Фото: «Номер один»