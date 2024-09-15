Общество 15.09.2024 в 12:48

В Бурятию вернутся несколько солдат

Россия и Украина завершили двухдневный обмен военнопленными
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Текст: Номер один
В Бурятию вернутся несколько солдат

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что между государствами произошел обмен военнопленными. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 147 военнослужащих.

Напомним, ранее этих 147 человек захватили в плен в Курской области. Трое из них – уроженцы Бурятии.

Сейчас нашим защитникам в возрасте 48-лет, 46-лет и 44-х оказывают всю необходимую помощь. В том числе им предоставили возможность связаться с близкими родственниками.

Фото: Номер один.

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