В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что между государствами произошел обмен военнопленными. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 147 военнослужащих.

Напомним, ранее этих 147 человек захватили в плен в Курской области. Трое из них – уроженцы Бурятии.

Сейчас нашим защитникам в возрасте 48-лет, 46-лет и 44-х оказывают всю необходимую помощь. В том числе им предоставили возможность связаться с близкими родственниками.

Фото: Номер один.