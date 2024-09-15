В Бурятии изменят правила выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

Правила назначения компенсационных выплат по уходу за 80-летними гражданами, инвалидами I группы и инвалидами с детства I группы изменятся с 1 января 2025 года.

Сегодня размер данных выплат в нашей Республике составляет 1440 рублей ежемесячно. С первого числа будущего года Отделение СФР по Бурятии установит эти выплаты к пенсиям инвалидов I группы, инвалидов с детства I группы и пожилым людям старше 80 лет автоматически, без подачи заявления от ухаживающих за ними граждан.

«Надбавку в 1440 рублей за уход назначат к той пенсии, которую получает гражданин: страховой или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной. Если человек получает две пенсии, то доплату назначат к одной из них», - сообщили в Социальном фонде России по Республике Бурятия.

Выплаты за уход будут индексироваться вместе с пенсиями в те же сроки и в том же порядке.

Компенсационные выплаты для тех, кто уже ухаживает за инвалидами I группы, инвалидами с детства I группы (Кроме родителей. – Прим. ред.) и людьми старше 80-лет, будут выплачиваться до окончания периодов, на которые они назначены.