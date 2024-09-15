Общество 15.09.2024 в 13:04

В Бурятии изменят правила выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

Деньги будут автоматически перечисляться данной категории граждан без подачи заявления от ухаживающих
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Текст: Номер один
В Бурятии изменят правила выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

Правила назначения компенсационных выплат по уходу за 80-летними гражданами, инвалидами I группы и инвалидами с детства I группы изменятся с 1 января 2025 года.

Сегодня размер данных выплат в нашей Республике составляет 1440 рублей ежемесячно. С первого числа будущего года Отделение СФР по Бурятии установит эти выплаты к пенсиям инвалидов I группы, инвалидов с детства I группы и пожилым людям старше 80 лет автоматически, без подачи заявления от ухаживающих за ними граждан.

«Надбавку в 1440 рублей за уход назначат к той пенсии, которую получает гражданин: страховой или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальной. Если человек получает две пенсии, то доплату назначат к одной из них»,

- сообщили в Социальном фонде России по Республике Бурятия.
Выплаты за уход будут индексироваться вместе с пенсиями в те же сроки и в том же порядке.

Компенсационные выплаты для тех, кто уже ухаживает за инвалидами I группы, инвалидами с детства I группы (Кроме родителей. – Прим. ред.) и людьми старше 80-лет, будут выплачиваться до окончания периодов, на которые они назначены.

«Назначение компенсационных выплат в размере 12 000 рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, будут сохранены. Изменения в порядке предоставления не затрагивают и выплаты в размере 12 000 рублей родителям детей с инвалидностью»,

- добавили в Социальном фонде России по Республике Бурятия.
Фото: Номер один.

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