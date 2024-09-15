Общество 15.09.2024 в 17:16
В России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19
Об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Текст: Номер один
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 за неделю на 17,3%. Число госпитализаций - на 7%. Причина - распространение новых вариантов вируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что лекарства есть, и они эффективны при своевременном обращении к врачу.
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время идет подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы болезни.
«Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение»,- сказал Мурашко.
Фото: Номер один.
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