Общество 15.09.2024 в 17:16

В России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19

Об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко
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Текст: Номер один
В России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 за неделю на 17,3%. Число госпитализаций - на 7%. Причина - распространение новых вариантов вируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что лекарства есть, и они эффективны при своевременном обращении к врачу.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение»,

- сказал Мурашко.
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время идет подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы болезни.

Фото: Номер один.

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