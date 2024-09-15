В России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 за неделю на 17,3%. Число госпитализаций - на 7%. Причина - распространение новых вариантов вируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что лекарства есть, и они эффективны при своевременном обращении к врачу.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение», - сказал Мурашко.

Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время идет подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы болезни.