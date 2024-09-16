В Бурятию приехала Чудотворная Казанская икона Божией матери

16 и 17 сентября, доступ к новообретённому Казанскому образу Пресвятой Богородицы будет открыт в Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ. Икона Божией матери начала путешествие по городам России после Всероссийского молебна о победе 6 мая 2024 года.

В 7 часов утра сегодня состоялась Торжественная встреча святого образа. Перед святыней главой Бурятской митрополии владыкой Иосифом и епархиальным духовенством будет совершена Литургия с особыми молитвословиями о ПОБЕДЕ и Крестное шествие по улицам: Набережная, Коммунистическая, Банзарова.

В течение двух дней ежечасно между богослужениями духовенством будет совершаться молебен с чтением акафиста Казанской иконе. Проводы святого образа состоятся 17 сентября в 18 часов молебным пением.

Казанская икона Божией Матери считается иконой Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.

Фото: Бурятская Епархия