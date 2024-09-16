Общество 16.09.2024 в 09:54

Диких животных в Бурятии накормят вакциной от бешенства

Ее разбросают в лесах республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Диких животных в Бурятии накормят вакциной от бешенства

В Бурятии диких животных накормят вакциной от бешенства. Это сделано для сдерживания перехода вируса бешенства на домашних и сельскохозяйственных животных.

В Бурятии с 2018 года два раза в год проводится раскладка вакцины против бешенства для диких животных в лесах республики. За 5 лет специалисты раскидали порядка 1,5 миллионов доз вакцин.


- Раскладка вакцины показывает свои результаты. С введением практики раскладки вакцины для диких животных, количество зарегистрированных случаев бешенства снизилось. В последние годы болезнь выявляется исключительно среди диких животных, - говорят в управлении ветеринарии Бурятии.

Этой осенью раскладка вакцины будет проводиться ветеринарами и сотрудниками Бурприроднадзора с 16 по 25 сентября. Специалисты обойдут 7006 километров и раскидают более 140 тыс. съедобных брикетов, содержащих вакцину против бешенства.

Мероприятия проведут в 13 районах и пригороде Улан-Удэ, особое внимание будет уделено Заиграевскому и Тарбагатайскому районам, где в настоящее время действует карантин по бешенству, установленные летом этого года.

 

Фото: управление ветеринарии РБ

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