В зону СВО из Бурятии передали икону-оберег

Оберегать наших воинов в бою будет специально изготовленная икона Святого Георгия Победоносца. Вчера, 15 сентября, икону с настоящими мощами Святого Георгия доставленными из Иерусалима, передали 37 мотострелковой бригаде.

Новость сообщил Глава Бурятии в своем телеграм-канале.

- Святыня будет храниться в полевом штабе 37 бригады непосредственно на фронте, чтобы наши воины могли обращаться к ней перед отправкой на боевые задачи, в тяжелые минуты. Георгий Победоносец считается хранителем воинов. На гербе Российской Федерации у двуглавого орла на груди – щит с изображением Георгия Победоносца. Недаром и высшая воинская награда для солдата – Георгиевский крест. Так пусть икона оберегает наших воинов, спасает их от вражеских пуль, хранит их жизнь и здоровье, помогает преодолевать трудности. Пусть вся сила духа русского народа, всей нашей большой страны, независимо от национальности, будет объединена, чтобы быстрее пришла победа. Мы все помогаем приблизить этот день. Пусть с нашими ребятам там, в зоне боевых действий, будет и божественная помощь, - пишет Алексей Цыденов.

Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова