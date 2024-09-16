Общество 16.09.2024 в 11:26

В Бурятии многодетным семьям начали выдавать удостоверения

Также завершается формирование реестра многодетных семей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии многодетным семьям начали выдавать удостоверения

В России с 1 июля 2024 года заработал реестр многодетных семей. В него уже внесены сведения о 2,4 миллионах семей. Эта работа продолжается, - сообщил в рамках IX Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи глава Минтруда РФ Антон Котяков.

- Формирование итогового реестра многодетных семей завершается. Мы видим, что по данным Росстата за 10 лет практически на 9 п. п. увеличилась доля женщин, которые отметили, что государственная поддержка помогла им принять решение о рождении ребенка, - сообщил Антон Котяков.

Напомним, с 1 октября 2024 года во всех регионах страны стартует пилотное внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи, представляющего собой уникальный QR-код, который отражается в личном кабинете членов семьи на портале госуслуг. 

В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что президент России Владимир Путин подписал Указ «О мерах поддержки многодетных семей».

Документ на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Согласно Указу, многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

- В Бурятии почти 26 тысяч многодетных семей. Всем им с 1 сентября начнут выдавать удостоверение единого образца. Важно, что удостоверения многодетной семьи, выданные ранее (старого образца), также будут действительны для многодетных семей. В первую очередь удостоверения федерального (единого) образца будут выдаваться многодетным семьям, в которых есть студенты до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Она отметила, что удостоверения старого образца будут действительными в Бурятии и после получения удостоверения федерального (единого) образца.

 

Фото: loon.site

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