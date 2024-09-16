В Улан-Удэ нашли погибшего 84-летнего дедушку

В Улан-Удэ 84-летний дедушка, которого искали два дня, был найден погибшим. Печальную новость сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что Романов Александр Алексеевич, ушел из медицинского учреждения и пропал. Его активно искали, расклеивали ориентировки, однако поиск результатов не дал.

- Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске, - сообщают в «ЛизаАлерт».

Фото: loon.site