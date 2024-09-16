Общество 16.09.2024 в 12:07
В Улан-Удэ нашли погибшего 84-летнего дедушку
Пожилой мужчина страдал потерей памяти
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 84-летний дедушка, которого искали два дня, был найден погибшим. Печальную новость сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Известно, что Романов Александр Алексеевич, ушел из медицинского учреждения и пропал. Его активно искали, расклеивали ориентировки, однако поиск результатов не дал.
- Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске, - сообщают в «ЛизаАлерт».
Фото: loon.site
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