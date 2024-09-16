Общество 16.09.2024 в 13:04

В Верхней Иволге скоро откроют дорогу по улице Центральная

Там ремонт завершен более чем на 90%
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Верхней Иволге скоро откроют дорогу по улице Центральная

Ремонт автодороги по ул. Центральная в с. Верхняя Иволга, близится к завершению, сообщает минтранс Бурятии.

Там уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары, съезды к домам, установили опоры уличного освещения, нанесли разметку. В ближайшее время дорожники приступят к монтажу дорожных знаков, светофора с пешеходной фазой Т-7 возле детского сада «Булжамуур» и ФАПа.

Качество выполненных работ проверила рабочая комиссия в составе представителей строительного контроля и дорожной службы МАУ «Иволга» в ходе выезда на объект 11 сентября. Специалисты проверили протяженность, ширину проезжей части, а также соответствие других параметров проектной документации.


По итогам проверки были обнаружены незначительные замечания, которые подрядчик устранит в ближайшее время. В их числе – уплотнение обочин, гидропосев травы, заделка швов на бордюрах, пуско-наладочные работы опор освещения и другие.

- Рабочая комиссия необходима, чтобы проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ рабочей документации, строительным нормам и правилам. Также мы проверяем качество выполненных работ и оцениваем готовность к вводу в эксплуатацию объекта», - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.

Теперь жители села смогут с комфортом добираться до детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, сельского дома культуры, которые расположенные по ул. Центральная. Общая протяженность отремонтированной дороги составляет более 1100 метров.

Ремонт дороги проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: минтранс РБ

Теги
дорога безопасные и качественные дороги

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