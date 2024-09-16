Официальная численность алкоголиков в Бурятии превысила население Окинского района

Республиканский сентябрьский Месячник трезвости еще раз продемонстрировал, что ситуация с алкоголизацие республики крайне тревожна. По официальным данным, реализация алкогольной продукции в регионе за первое полугодие т. г. не снижается, а стала выше - составила 9,8 литра на душу населения (в среднем по стране - 7,9 литра). Однако, это вряд ли отражает реальное потребление алкоголя, ведь есть еще нелегальный оборот спиртосодержащей продукции.

Увы, не снижается в республике число госпитализированных с алкогольными психозами, с алкогольной зависимостью. Власти обеспокоены тем, что к алкоголю привыкает все больше женщин. Например, среди упомянутых госпитализированных 28 процентов составляют женщины. Среди них много молодых. В целом, среди госпитализированных женщин, 56 процентов - в возрасте до 49 лет.

За первое полугодие в республиканский наркологический диспансер поступило почти 9 тыс. человек.

В конце 2021 г. в столице республики был открыт вытрезвитель. За восемь месяцев нынешнего года в нем побывало 1949 человек. За весь 2023 г. вытрезвитель обслужил 2827 пьяных клиентов. Некоторые даже сами обращаются в это учреждение.

На высоком уровне в республике остается смертность от заболеваний, ассоциированных со злоупотреблением алкоголем. За семь месяцев такая смертность составила 366 случаев. В настоящее время на учете в наркодиспансере стоят более 8 тыс. человек, страдающих хроническим алкоголизмом, психозами на почве злоупотребления спиртным. Есть тенденция роста числа граждан, обращающихся за стационарной помощью.

Согласно полицейским сводкам, масса преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Особую опасность представляют водители, которые выезжают на дороги в пьяном виде. Зимой пьяному очень легко получить на улице обморожение, стать жертвой несчастного случая, погибнуть дома при пожаре, уснув с непотушенной сигаретой и т. д.

Важно помогать людям, которые оказались втянуты в трясину пьянства. И в Бурятии есть немало случаев, когда человек останавливается, находит работу, начинает вести трезвый образ жизни. возвращается в семью. Это особенно важно при сегодняшней демографической ситуации, когда Бурятии и России важен каждый человек.

В республиканском диспансере подчеркивают, что, если человек уже находится в состоянии, когда не может справиться с тягой к алкоголю, то не надо бояться обратиться за помощью. Помощь можно получить и на строго анонимной основе. Есть амбулаторная помощь, стационарная, используются необходимые медицинские препараты. Есть хорошая психологическая помощь, которая поддержит человека даже на раннем этапе, когда он под влиянием стресса, проблем, только начинает прибегать к выпивке.

В Бурятии сейчас 26 сел объявлены зонами трезвости, где запрещенна реализация алкогольной продукции. Статистика отмечает там снижение смертности, заболеваемости, числа несчастных случаев. Для сравнения, в Якутии таких территорий трезвости 280! Так что, здесь Бурятия должна догонять.

Фото: Номер один