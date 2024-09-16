Общество 16.09.2024 в 13:51

Сотрудники УФСИН Бурятии пробежали легкоатлетический кросс

Кросс был посвящен памяти погибших сотрудников
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудники УФСИН Бурятии пробежали легкоатлетический кросс

Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошло первенство по легкоатлетическому кроссу. Кросс был посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.


Соревнования прошли на Верхней Березовке, где спортсмены должны были преодолеть эстафету, состоящую из четырёх этапов. 

Первый этап — для женщин на дистанцию 1 километр, второй и третий этапы — для мужчин на дистанцию 2 километра, а завершающий этап — также для мужчин на дистанцию 1 километр. Победителей определяли по сумме наименьшего времени всех участников команды.

На церемонии награждения заместитель начальника управления Константин Мункуев выразил благодарность всем участникам за их стремление и вручил награды призёрам и победителям соревнований.

 

Фото: УФСИН России по РБ

Теги
УФСИН России по Бурятии

Все новости

Избивший подростка мужчина был задержан полицией Улан-Удэ
16.09.2024 в 14:49
В Бурятии пройдет 32-й турнир по вольной борьбе на призы именитого борца
16.09.2024 в 14:36
Рыбака в Бурятии постигла трагическая смерть среди ночи
16.09.2024 в 14:28
Поющих детей в Бурятии ждут на вокальный конкурс «Лучики солнца»
16.09.2024 в 14:02
Сотрудники УФСИН Бурятии пробежали легкоатлетический кросс
16.09.2024 в 13:51
Алексей Цыденов проверил как строится Дом культуры в Кяхте
16.09.2024 в 13:28
Официальная численность алкоголиков в Бурятии превысила население Окинского района
16.09.2024 в 13:22
Ограбивший школьниц улан-удэнский вор разбогател на 150 тысяч
16.09.2024 в 13:14
В Верхней Иволге скоро откроют дорогу по улице Центральная
16.09.2024 в 13:04
В Улан-Удэ стартовал отопительный сезон
16.09.2024 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Официальная численность алкоголиков в Бурятии превысила население Окинского района
А улан-удэнский вытрезвитель превратился в очень популярное место
16.09.2024 в 13:22
В Верхней Иволге скоро откроют дорогу по улице Центральная
Там ремонт завершен более чем на 90%
16.09.2024 в 13:04
В Улан-Удэ нашли погибшего 84-летнего дедушку
Пожилой мужчина страдал потерей памяти
16.09.2024 в 12:07
В Бурятии многодетным семьям начали выдавать удостоверения
Также завершается формирование реестра многодетных семей
16.09.2024 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru