Сотрудники УФСИН Бурятии пробежали легкоатлетический кросс

Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошло первенство по легкоатлетическому кроссу. Кросс был посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.





Соревнования прошли на Верхней Березовке, где спортсмены должны были преодолеть эстафету, состоящую из четырёх этапов.

Первый этап — для женщин на дистанцию 1 километр, второй и третий этапы — для мужчин на дистанцию 2 километра, а завершающий этап — также для мужчин на дистанцию 1 километр. Победителей определяли по сумме наименьшего времени всех участников команды.

На церемонии награждения заместитель начальника управления Константин Мункуев выразил благодарность всем участникам за их стремление и вручил награды призёрам и победителям соревнований.

Фото: УФСИН России по РБ