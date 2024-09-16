Общество 16.09.2024 в 15:38

В Бурятии идет отбор в Международную Школу Интернет-БЕЗопасности

Заявку на участие могут подать студенты и специалисты до 25 лет
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии идет отбор в Международную Школу Интернет-БЕЗопасности

Студенты и молодые специалисты Бурятии в возрасте от 18 до 25 лет могут подать заявку на участие в Школе до 16 сентября включительно. Для этого необходимо пройти по ссылке, решить кейс или придумать свой собственный проект.

Школа пройдет со 2 по 6 октября в Мастерской управления «Сенеж». 250 участников мероприятия из России и зарубежных стран на протяжении 5 дней будут углублять свои знания по одному из четырех образовательных треков: «Медиатехнологии», «Медиааналитика», «Право» и «Технологии». Эти знания они будут применять на практике в рамках специального проектного блока.

Проект организован Университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

Фото: loon.site

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