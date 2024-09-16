Сельских жителей Бурятии обеспечили чистой питьевой водой

Две тысячи жителей села Кабанск в Бурятии получили доступ к качественной питьевой воде из централизованного источника водоснабжения. В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе было построено два новых водозабора.

Объект полностью соответствует запланированному проекту: построено 2 скважины, 6,5 км сетей, установлено 56 колодцев, 9 водоколонок, 21 пожарный гидрант, повысительная насосная станция, 2 резервуара чистой воды по 150 куб.м. Объект находится в ведении муниципального унитарного предприятия «Исток».

Александр Марченко директор МУП «Исток»:





«У нас построены глубинные насосы, производительностью 40 кубометров в час. Установлено оборудование пусковое, которое контролирует работу насоса. Вода сначала собирается в ёмкости, и затем под давлением идет уже к потребителям. В павильонах для насосов установлена электрическая система отопления, которая работает в автоматическом режиме, чем ниже температура на улице, тем выше температура в павильоне скважин, поэтому система будет хорошо отапливаться».

Более 760 домов села Кабанска включены в схему централизованного водоснабжения. Они получают воду из колонок. Одновременно идет подключение домов к централизованному водоснабжению. Нужно отметить, что расходы на подключение к водоводу берут на себя жители. Евгений Вяткин провел воду в дом на собственные средства и теперь его семья пользуется качественной водой.

Евгений Вяткин, житель с. Кабанска:

«Чтобы протянуть воду мы обратились в ресурсоснабжающую организацию, которая определила расстояние от центрального колодца до дома. Они нам рекомендовали организацию, которая провела монтаж, и затем после установки нам опломбировали водосчетчики. Теперь чистая вода в доме. Раньше воду для приготовления пищи мы привозили с колонки, что было неудобно, получалось что раз в два дня я привозил флягу воды, сейчас все изменилось. Пришел домой открыл кран, бежит из него чистейшая вода, которую можно пить и не нужно ее фильтровать».

Евгений Поляков, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии:

«В этом году продолжается программа «Чистая вода». На сегодня кроме Кабанска, введен в эксплуатацию объект в Прибайкальском районе в с. Горячинск, в июле получено заключение о соответствии объекта проекту по Гусиному озеру, в скором времени мы введем его в эксплуатацию. Все нормативы, которые нам установлены федеральным правительством до конца года будут выполнены».

Строительство сетей водоснабжения продолжается в мкр.Верхняя Березовка в г.Улан-Удэ, на Левобережной части г. Улан-Удэ, в с. Холтосон Закаменского района и в с. Мухоршибирь. Готовность объектов составляет 80 %. До конца ноября этого года все объекты будут введены в эксплуатацию.

Фото: минстрой Бурятии