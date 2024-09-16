Заведующей столовой, где отравились дети, снизили срок

Заведующую столовой в оздоровительном лагере Прибайкальского района Бурятии, где ранее массово отравились дети, приговорили к 5 месяцам лишения свободы за махинации с медосмотром своих подчиненных. Однако Верховный суд республики, повторно рассмотрев ее дело, уменьшил ей срок на один месяц.

- Занимая должность завпроизводством столового корпуса детского оздоровительного лагеря осужденная знала, что у сотрудников пищеблока истекает срок медосмотра. Чтобы решить проблему, она договорилась о внесении в их медкнижки сведений о прохождении периодического медосмотра, получению заключения предварительного медосмотра, а также проставлению штампа и голограмм в медкнижки работников пищеблока. Факт использования поддельных медкнижек был установлен по результатам проведённой проверки по факту массового отравления воспитанников лагеря, - рассказали в Верховном суде республики.

Суд апелляционной инстанции выводы суда о доказанности вины осужденной и верной квалификации ее действий признал обоснованными.

- Оснований для иной квалификации действий осужденной и для прекращения в отношении нее уголовного дела не имелось. Однако приговор был изменен в части назначенного наказания ввиду допущенных нарушений уголовного закона. Наказание было снижено на 1 месяц.

Фото: loon.site