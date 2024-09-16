Общество 16.09.2024 в 17:26

В Бурятии снят режим ЧС по лесопожарной обстановке

В республике нет ни одного пожара
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии снят режим ЧС по лесопожарной обстановке

На данный момент в Бурятии нет лесных пожаров, поэтому режим «чрезвычайная ситуация» был снят. Обнаруженный за прошедшие сутки три возгорания в Баунтовском эвенкийском районе были оперативно потушены. Причиной их возникновения стала сухая гроза.

- Благодаря грамотным действиям наших сотрудников, быстрому реагированию на возгорания удалось стабилизировать лесопожарную обстановку. Нам помогают и погодные условия, но основная заслуга наших специалистов. На очередном оперативном штабе по охране лесов от пожаров единогласно было принято решении о снятии режима ЧС регионального значения. Тем не менее, напоминаем гражданам, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, - отметил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 617 лесных пожаров на общей площади более 300 тысяч гектаров. Ущерб будет установлен в конце пожароопасного сезона. Высокое число лесных пожаров связано с погодными условиями.
- Более 70% всех возгораний в текущем сезоне возникло из-за сухой грозы. Интенсивная грозовая активность связана с аномальной жарой. Самой напряженной была обстановка в Муйском районе, там было зафиксировано свыше 100 возгораний, - уточнили в РАЛХ.
Напоминаем, что в Бурятии продолжается действие особого противопожарного режима. Находиться в лесу разрешается только в специально отведенных местах. О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: Елена Кокорина

 

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