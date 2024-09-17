В Улан-Удэ на улице Ключевская высадят 1000 деревьев

На ул. Ключевская этой осенью высадят 1000 крупномерных саженцев рябины, тополя, абрикоса, ясеня, ели, черемухи, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Это комплексный подход к благоустройству магистральной улицы. Здесь отремонтировали дорогу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», включая примыкающий к ней тротуар. Зеленые насаждения высадят между тротуаром и дорогой на протяжении всей улицы до скульптуры «Беркут». Первый этап озеленения стартовал со сквера «Студенческий».





– Здесь по разработанному дендроплану вместе со студентами, сотрудниками Комитета городского хозяйства, Городского лесничества высадили 300 саженцев: рябины, тополя серебристого, абрикоса сибирского. Это не просто посадка зеленых насаждений, но и комплексное благоустройство, где необходимо будем менять плитку, обновлять рекламные конструкции, освещение, тротуары и т.д., – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Все саженцы от 2 м, чтобы прижились на новом месте. Здесь на участках под будущий газон внесут плодородный грунт, а весной посеят газон. На протяжении всей улицы обустроен автоматический водополив.





– Мы проведем ревизию и весной начнем поливать газон. До 1 октября планируем здесь посадить березы, ясени, тополя. Отходим от обычного тополя из-за его мощной корневой системы. Здесь мало деревьев из-за масштабного ремонта коллектора, который был разрушен корнями тополей, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.





На другой стороне восстановят живые изгороди. Чтобы не загораживать треугольники видимости, специалисты уложат в таких местах щебень, чтобы не росла трава. Обустроят и тропинки там, где люди привыкли ходить. В городе быстро растут живые изгороди из дерена белого, кизильника, пузыреплодника. Городские лесничие постепенно будут пересаживать изгороди из разных сортов растений, чтобы они были единообразными.





– Мы слышим много пожеланий от горожан, чтобы для красоты и украшения города высаживали рябины. Вдохновляют рябины, которые растут на площади Революции. Этим деревьям более 15 лет, чтобы добиться такого результата, нужен уход. Следующий год мы весь хотим посвятить уходу за растениями. Некоторые спрашивают почему мы не сажаем липу. Пробовали ее высаживать – она у нас не зимует, весной не может проснуться. Хорошо зимует бархат амурский. Его в этом году будем высаживать возле ДОСААФа. Внедряли черемуху Маака. Она зимует хорошо, поэтому будем ее сажать, – отметила Светлана Григорьева.

Всего на осенние посадки по муниципальной программе «Зеленый город» запланирована посадка около 2500 саженцев клена Гиннала, рябины, ели, акации, серебристого тополя, ясеня, черемухи Маака, кизильника и т.д.

Фото: администрация Улан-Удэ