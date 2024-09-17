В Улан-Удэ постепенно подключают дома, школы и детсады к теплу. В столице Бурятии отопительный сезон начался с 16 сентября. Сегодня, 17 сентября, из планируемых 151 многоквартирных домов все 151 подключены к отоплению. Первыми получают тепло социально-бюджетные учреждения. В течении 10 дней теплоснабжающими организациями будут подключены все абоненты.

- Подключение потребителей осуществляется поэтапно в соответствии с графиком. Это необходимо для обеспечения плавного набора нагрузки оборудования Улан-Удэнских ТЭЦ, котельных, повысительно-насосных станций, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, и равномерной подачи тепла, а также регулировки гидравлического режима, - сообщили в мэрии города.

На 17 сентября начало отопительного сезона проходит в штатном режиме, запасы топлива в муниципальных ведомственных котельных, а также в котельных, расположенных в военных городках сформированы в пределах норматива и составляют 45 суток.

При возникновении вопросов по отоплению, водоснабжению жильцам необходимо подать сигнал об этом в свои управляющие компании, ТСЖ. Если там не решат вопрос, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города: 37-90-51.

Фото: Номер один