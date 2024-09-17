Общество 17.09.2024 в 11:35

Жители Бурятии могут проверить легальность такси онлайн

Для этого был разработан специальный чат-бот
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут проверить легальность такси онлайн

Жители Бурятии могут проверить легальность такси онлайн.

Министерство транспорта Бурятии разработало чат-бот для проверки легкового такси - @taxi03_bot. С его помощью пассажир в режиме реального времени может узнать, пользуется ли он услугами официального перевозчика или нет. Чат-бот можно скачать по QR-коду.

Для того, чтобы проверить перевозчика пассажиру достаточно загрузить госномер машины, скриншот заказа и указать свои данные. Эта информация будет сверяться с базой данных ФГИС «Такси». В случае, если такси окажется нелегальным, данные будут направлены в МВД для принятии мер, в отношении перевозчика.

Чат-бот стал одним из решений, направленных на легализацию сферы легкового такси, в том числе с помощью самих пассажиров.

 

Фото: Номер один

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