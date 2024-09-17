Общество 17.09.2024 в 12:33

Недропользователя в Бурятии оштрафовали за отсутствие заботы о рабочих

Работяги трудились без индивидуальных средств защиты
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Недропользователя в Бурятии оштрафовали за отсутствие заботы о рабочих

Недропользователя в Баунтовском районе Бурятии привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 130 тысяч рублей. Его рабочие, трудившиеся на вредном производстве, были без масок, очков, наушников и перчаток.

- Установлено, что работодатель в установленный законом срок не ознакомил 11 рабочих, занимающих должности ростовщика реагентов, плавильщика, машинистов мельниц и буровой установки, с результатами отчета о проведении специальной оценки условий труда. Кроме того, не все работники, занятые на работах с вредными условиями, были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, противошумными наушниками или вкладышами, очками и перчатками, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях восстановления трудовых прав граждан гендиректору общества было внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены.

По постановлению прокуратуры юрлицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 130 тысяч рублей.

Фото: Номер один

Теги
недропользователь штраф

Все новости

В Улан-Удэ машина снесла забор и въехала в столб
17.09.2024 в 13:55
В Бурятии выберут лучшего молодого ученого
17.09.2024 в 13:35
Семьи с детьми в Бурятии получат субсидию на соцконтракт в первую очередь
17.09.2024 в 13:23
Закаменцы из Бурятии перевели мошенникам более 9 млн рублей
17.09.2024 в 13:20
Спецназовцы в Бурятии наведались в гости к 90-летнему дедушке
17.09.2024 в 12:49
Недропользователя в Бурятии оштрафовали за отсутствие заботы о рабочих
17.09.2024 в 12:33
Под Курском погиб боец из Бурятии
17.09.2024 в 12:05
Жители Бурятии могут проверить легальность такси онлайн
17.09.2024 в 11:35
В Бурятии всем районом ищут пропавшего старшеклассника
17.09.2024 в 11:34
В Улан-Удэ роженица выбросила ребенка в выгребную яму
17.09.2024 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Семьи с детьми в Бурятии получат субсидию на соцконтракт в первую очередь
Они смогут открыть свое дело или завести личное подсобное хозяйство
17.09.2024 в 13:23
Спецназовцы в Бурятии наведались в гости к 90-летнему дедушке
Они накололи труженику тыла дров
17.09.2024 в 12:49
Жители Бурятии могут проверить легальность такси онлайн
Для этого был разработан специальный чат-бот
17.09.2024 в 11:35
В Улан-Удэ постепенно подключают дома, школы и детсады к теплу
Отопительный сезон официально стартовал с 16 сентября
17.09.2024 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru