Недропользователя в Бурятии оштрафовали за отсутствие заботы о рабочих

Недропользователя в Баунтовском районе Бурятии привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 130 тысяч рублей. Его рабочие, трудившиеся на вредном производстве, были без масок, очков, наушников и перчаток.

- Установлено, что работодатель в установленный законом срок не ознакомил 11 рабочих, занимающих должности ростовщика реагентов, плавильщика, машинистов мельниц и буровой установки, с результатами отчета о проведении специальной оценки условий труда. Кроме того, не все работники, занятые на работах с вредными условиями, были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, противошумными наушниками или вкладышами, очками и перчатками, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях восстановления трудовых прав граждан гендиректору общества было внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены.

По постановлению прокуратуры юрлицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 130 тысяч рублей.

Фото: Номер один