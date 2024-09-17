Спецназовцы в Бурятии наведались в гости к 90-летнему дедушке

Сотрудники спецназа уголовно-исполнительной системы Бурятии оказали помощь 90-летнему труженику тыла Николаю Анановичу Халтуеву. Они помогли ему с расколкой и укладкой дров.

- Несмотря на свой преклонный возраст Николай Ананович продолжает вести активный образ жизни и заботиться о своем доме самостоятельно. Однако в силу возраста ему стало трудно справляться с тяжелыми физическими нагрузками. В течение нескольких часов помощники раскололи и аккуратно сложили дрова в его дворе. Ветеран выразил искреннюю благодарность за оказанную помощь,- рассказали в УФСИН республики.

В ведомстве отметили, что ранее Николай Ананович работал старшим мастером и директором профессионального училища №256 при воспитательной колонии УФСИН Бурятии.

Фото: УФСИН по РБ