Общество 17.09.2024 в 13:23

Семьи с детьми в Бурятии получат субсидию на соцконтракт в первую очередь

Они смогут открыть свое дело или завести личное подсобное хозяйство
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семьи с детьми в Бурятии получат субсидию на соцконтракт в первую очередь

Семьи с детьми в Бурятии получат субсидию на соцконтракт в первую очередь.

В Бурятии утвержден проект постановления правительства Бурятии, усовершенствовавший механизм оказания господдержки на основании социального контракта. Напомним, поддержка по соцконтракту оказывается в рамках нацпроекта «Демография».

- Напомню, социальный контракт предоставляется на условиях софинансирования расходных обязательств республики Бурятия из средств федерального бюджета. Теперь денежные средства, полученные несколькими гражданами в рамках нескольких заключенных социальных контрактов, могут быть направлены на реализацию одного бизнес-плана или на развитие одного личного подсобного хозяйства, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

– Также предусматривается приоритетный порядок рассмотрения заявлений о назначении государственной социальной помощи от семей, имеющих детей. По направлению «Поиск работы» предусматривается возмещение работодателю расходов на стажировку (не более минимального размера оплаты труда) исходя из количества отработанных дней, но не более чем за 3 месяца.

Кроме того, постановление установило перечень товаров, необходимых для получения школьного и дошкольного образования и которые можно приобрести в рамках соцконтракта. А также установлены единые требования к бизнес-плану, плану развития личного подсобного хозяйства, а также методика их оценки.

- Вместе с тем, дополняется перечень уважительных причин в случае неисполнения условий социального контракта и программы социальной адаптации, а также предусматриваются условия продления контракта, в случае его несвоевременного выполнения. А в случае наличия замечаний у межведомственной комиссии по составу мероприятий социального контракта, в том числе подготовленного бизнес-плана в целях осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или развития одного личного подсобного хозяйства, предусматривается отказ в назначении государственной социальной помощи, - рассказала министр.

 

Фото: Номер один

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