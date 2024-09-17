Общество 17.09.2024 в 14:21

ТГК-14 в Бурятии оштрафовали на 120 тысяч рублей

Компания не обеспечила учет тепла в жилых домах по улицам Солнечная и бульвар Карла Маркса
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Текст: Служба информации "Номер один"
ТГК-14 в Бурятии оштрафовали на 120 тысяч рублей

ТГК-14 в Бурятии оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Организацию привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства по энергоэффективности в многоквартирных домах по ул. Солнечная, 10, бульвар Карла Маркса, 22, сообщили в управлении муниципальной жилищной инспекции.

В ходе внеплановых проверок управление выявило, что ПАО «ТГК-14» не обеспечило учет тепла на системе горячего водоснабжения.

ПАО «ТГК-14» привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч.12 ст.9.16 КоАП РФ, на сумму 120 тыс.руб.

- Если вы считаете, что и вам коммунальные услуги оказываются с нарушениями, обращайтесь с письменным заявлением. Его можно отправить по почте: umzi@ulan-ude-eg.ru, или прийти лично с заявлением по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 214, - сообщили в муниципальной жилищной инспекции.

Для получения консультации у специалистов управления звоните: 23-56-57 или 23-54-33. Приемная: 23-53-00.

 

Фото: Номер один

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