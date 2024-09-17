Молодежь Бурятии может получить госпремии за выдающиеся достижения

Министерство спорта и молодежной политики Бурятии приглашает молодых людей принять участие в конкурсе на соискание государственных премий. Приём заявок будет проходить с 9 сентября по 9 октября 2024 года.

- Премия предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, которые продемонстрируют выдающиеся достижения в своей области. По результатам конкурса будут выбраны 25 победителей, каждый из которых получит государственную премию в размере 30 000 рублей, - сообщили организаторы конкурса.

В конкурсе можно принять участие в пяти номинациях: социально-значимая и общественная деятельность; научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; профессиональное мастерство; художественное творчество; любительский спорт.

Материалы принимаются в комитете по молодежной политике по адресу: г. Улан-Удэ, улица Ранжурова, дом 8, офис 516. Телефон для справок: 21-10-90.

Время приёма: понедельник-четверг: с 8:30 до 17:30; пятница: с 8:30 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Материалы, отправленные по факсу или электронной почте: рассматриваться не будут.

Подробная информация о конкурсе - на сайте правительства Бурятии.

Фото: Номер один