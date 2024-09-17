Скоро в Курумканском районе завершат строительство моста через реку Гарга. Оценить новое сооружение жители поселков Майский и Арзгун смогут уже в ноябре этого года.

Подрядная организация сейчас ведет работы по устройству габионов, конусов и отсыпке дорожного полотна на походах. Завершены работы по устройству настила проезжей части. Далее мостовики приступят к работам по устройству водоотвода. Длина моста составляет 88,7 метра.

- Контракт на выполнение работ был заключён в 2023 году с ООО «Сибдорстрой управление». В процессе работ возникла необходимость внести изменения в проектную и сметную документацию. После прохождения повторной госэкспертизы стоимость объекта составила 113,5 млн рублей. Отмечу, что мы еженедельно контролируем объект вместе с представителями службы строительного контроля. Работы идут по графику, - рассказал глава администрации Курумканского района Леонид Будаев.





На мосту задействовано 14 рабочих и 10 единиц техники. Завершение работ по контракту запланировано на ноябрь 2024 года.

Фото: минтранс РБ