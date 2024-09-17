В центре Улан-Удэ перенесут остановку «Советская»

Сегодня, 17 сентября, в ночь перенесут автобусную и трамвайную остановки «Советская».

- В связи с работами по благоустройству территории в районе остановки «Советская» по ул. Коммунистическая изменится схема организации дорожного движения, - сообщили в комитете по транспорту.

В настоящий момент идут подготовительные работы - специалисты устанавливают временные знаки, будет нанесена временная разметка и пешеходный переход. В ночь с 17 на 18 сентября закроется проезд на ТЦ «Сибирь».

Здесь по просьбам горожан обустроят новую трамвайную остановку, перенесут автобусные остановки к ТЦ «Сибирь», а также установят светофорный объект.

Подробнее в схеме.





Фото: администрация Улан-Удэ