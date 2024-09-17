В Улан-Удэ начали строить Центр креативных индустрий за один миллиард рублей

В Улан-Удэ стартовали подготовительные работы по созданию Центра креативных индустрий, сообщили в управлении капитального строительства РБ.

На его реконструкцию выделено порядка одного миллиарда рублей по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.



Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников встретился с представителями компаний, занимающихся проектированием и строительством Центра креативных индустрий. Он обсудил сложности, возникающие в процессе работы, а также планы и сроки выполнения проекта.

Будущий креативный кластер разместится на площадках недействующего корпуса Улан-Удэнского приборостроительного объединения. Здание реконструируют, чтобы создать условия для развития творческих проектов и бизнеса.





- Сейчас на объекте стартовали подготовительные работы. Они включают в себя очистку от мусора и зачистку здания до голых стен, - поделился начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Часть фасадов нового здания распишут муралом в национальном стиле и покроют светодиодной сеткой. На прилегающей территории планируют разместить парковку на 184 автомобилей.

Саму реконструкцию центра креативных индустрий планируют завершить к концу следующего года.

Фото: скриншот видео, управление капстроительства РБ