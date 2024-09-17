Общество 17.09.2024 в 16:17

В Улан-Удэ начали строить Центр креативных индустрий за один миллиард рублей

Он разместится на площадках Улан-Удэнского приборостроительного объединения
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начали строить Центр креативных индустрий за один миллиард рублей

В Улан-Удэ стартовали подготовительные работы по созданию Центра креативных индустрий, сообщили в управлении капитального строительства РБ.

На его реконструкцию выделено порядка одного миллиарда рублей по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.


Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников встретился с представителями компаний, занимающихся проектированием и строительством Центра креативных индустрий. Он обсудил сложности, возникающие в процессе работы, а также планы и сроки выполнения проекта.

Будущий креативный кластер разместится на площадках недействующего корпуса Улан-Удэнского приборостроительного объединения. Здание реконструируют, чтобы создать условия для развития творческих проектов и бизнеса.



- Сейчас на объекте стартовали подготовительные работы. Они включают в себя очистку от мусора и зачистку здания до голых стен, - поделился начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Часть фасадов нового здания распишут муралом в национальном стиле и покроют светодиодной сеткой. На прилегающей территории планируют разместить парковку на 184 автомобилей.

Саму реконструкцию центра креативных индустрий планируют завершить к концу следующего года.

 

Фото: скриншот видео, управление капстроительства РБ

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управление капитального строительства Бурятии

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