Общество 17.09.2024 в 16:31

В Бурятии ожидается мокрый снег и порывистый ветер

Погода испортится с середины недели
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ожидается мокрый снег и порывистый ветер

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков Бурятского ЦГМС 18 сентября по южной половине республики ожидается мокрый снег и порывистый северо-западный ветер до 15 м/сек.

По республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине до умеренных осадков, по юго-западу местами установление временного снежного покрова. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, в отдельных районах 12-15 м/с. Температура ночью +1 +6°, местами до 9 мороза. Днем +7 +12°, местами +2 +6°.

В Улан-Удэ возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +2 +4°, днем +8 +10°.

Фото: Номер один

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