Депутат Госдумы попробовал добытое в Бурятии золото на зуб

Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов посмотрел, как добывается золото в Бурятии. На золотодобывающем предприятии республики он побывал впервые.

- Немного погрузился в технологии разведки и добычи этого стратегически важного для нашей страны металла. Дело на самом деле оказалось непростым и крайне трудоемким с точки зрения производственного процесса! И, конечно, ознакомился с требованиями соблюдения экологической безопасности на предприятии и попробовал золото на зуб, - пишет Дамдинцурунов.

Несколько видеороликов с места добычи он разместил в своем телеграм-канале.

- Непростой и очень важный труд наших земляков! Пожелал им новых производственных рекордов и достижений, - добавил депутат Госдумы.

Фото: из ТГ-канал В. Дамдинцурунова