Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра
Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра. СПИД Центр Бурятии проводит обучение волонтёров по программе «Равный обучает равного!» для ребят от 14 лет.
Обучение состоится 19-20 сентября с 10:00 до 16:00 по адресу: СПИД Центр Бурятии по улице Цивилёва, 41 в конференц-зале на 1 этаже.
В тренинговой программе «Равный обучает равного» будут рассмотрены актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП, наркомании, аспекты дискриминации и толерантности в отношении ВИЧ-инфицированных людей.
А также участники выполнят ряд упражнений на командообразование, сплочение и выявление лидера. В конце обучения ребята пройдут тестирование и получат удостоверение волонтера.
Места ограничены – до 30 человек.
Возрастное ограничение 12+
Фото: телеграм канал министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой