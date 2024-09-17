Общество 17.09.2024 в 17:05

Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра

Подать заявку на обучение могут дети до 14 лет
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра

Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра. СПИД Центр Бурятии проводит обучение волонтёров по программе «Равный обучает равного!» для ребят от 14 лет.

Обучение состоится 19-20 сентября с 10:00 до 16:00 по адресу: СПИД Центр Бурятии по улице Цивилёва, 41 в конференц-зале на 1 этаже.

В тренинговой программе «Равный обучает равного» будут рассмотрены актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП, наркомании, аспекты дискриминации и толерантности в отношении ВИЧ-инфицированных людей.

А также участники выполнят ряд упражнений на командообразование, сплочение и выявление лидера. В конце обучения ребята пройдут тестирование и получат удостоверение волонтера.

Места ограничены – до 30 человек.


Возрастное ограничение 12+


Фото: телеграм канал министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой


Теги
СПИД бурятия

Все новости

Два фермера из Бурятии выиграли грант Минсельхоза России
17.09.2024 в 17:35
В селе Петропавловка Джидинского района открылся новый спортзал
17.09.2024 в 17:15
Летом в Бурятии отдохнуло в два раза меньше людей
17.09.2024 в 17:09
Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра
17.09.2024 в 17:05
Депутат Госдумы попробовал добытое в Бурятии золото на зуб
17.09.2024 в 16:55
В Бурятии ожидается мокрый снег и порывистый ветер
17.09.2024 в 16:31
В Улан-Удэ начали строить Центр креативных индустрий за один миллиард рублей
17.09.2024 в 16:17
Подросток в Улан-Удэ ушел гулять с девушкой и не вернулся
17.09.2024 в 16:04
В центре Улан-Удэ перенесут остановку «Советская»
17.09.2024 в 16:01
На границе в Кяхте были изъяты хребтовые кости из Монголии
17.09.2024 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Два фермера из Бурятии выиграли грант Минсельхоза России
Одна ферма расположена в Джидинском районе, другая – в Тункинском
17.09.2024 в 17:35
В селе Петропавловка Джидинского района открылся новый спортзал
Строительство зала обошлось в 73,5 миллионов рублей
17.09.2024 в 17:15
Летом в Бурятии отдохнуло в два раза меньше людей
Из-за дороговизны отдыха мужчины предпочли отпуску работу
17.09.2024 в 17:09
Депутат Госдумы попробовал добытое в Бурятии золото на зуб
Парламентарий впервые побывал на золотодобывающем предприятии
17.09.2024 в 16:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru