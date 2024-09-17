Школьников Бурятии приглашают стать волонтером СПИД –центра. СПИД Центр Бурятии проводит обучение волонтёров по программе «Равный обучает равного!» для ребят от 14 лет.

Обучение состоится 19-20 сентября с 10:00 до 16:00 по адресу: СПИД Центр Бурятии по улице Цивилёва, 41 в конференц-зале на 1 этаже.

В тренинговой программе «Равный обучает равного» будут рассмотрены актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП, наркомании, аспекты дискриминации и толерантности в отношении ВИЧ-инфицированных людей.

А также участники выполнят ряд упражнений на командообразование, сплочение и выявление лидера. В конце обучения ребята пройдут тестирование и получат удостоверение волонтера.

Места ограничены – до 30 человек.





Возрастное ограничение 12+





Фото: телеграм канал министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой



