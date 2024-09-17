Летом в Бурятии отдохнуло в два раза меньше людей

По данным ВЦИОМ, сотрудники которой провели всероссийский опрос общественного мнения, в том числе в нашей республике, за последние два года выросло число россиян, которые летом не отдыхали: 33% в 2024 году и 35% в прошлом. До этого доля «неотдыхающих» колебалась между 20 и 25 процентами.

Среди мужчин не отдыхали летом 39%, среди женщин – 28%



Также сократилось число дней, которые россияне отдыхали: в этом году 20 дней (в среднем), в прошлом – 22 дня. До этого было около 30 дней.



Но главной причиной снижения интереса к отдыху стала дороговизна. Так два года назад отдых обходился почти в два раза дешевле. В 2024 году россияне в среднем потратили на него более 67 тысяч рублей на человека, а два года назад было 38,6 тысяч.

Например на Байкале двухместный благоустроенный номер в 2022 голу обходился в среднем за 3000 рублей, в этом году цена возросла до 7000 рублей.

При этом многим мужчинам в Бурятии практически не осталось времени для отдыха из-за высокого спроса на сезонные работы летом 2024 года. И новыми возможностями для заработков. Речь идет о строительстве, транспортных перевозках, туризме, на предприятиях перерабатывающей и горнорудной промышленности, а также в ВПК и на СВО.

Фото: loon.site