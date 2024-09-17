Общество 17.09.2024 в 17:09

Летом в Бурятии отдохнуло в два раза меньше людей

Из-за дороговизны отдыха мужчины предпочли отпуску работу
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Текст: Иван Иванов
Летом в Бурятии отдохнуло в два раза меньше людей

По данным ВЦИОМ, сотрудники которой провели всероссийский опрос общественного мнения, в том числе в  нашей республике, за последние два года выросло число россиян, которые летом не отдыхали: 33% в 2024 году и 35% в прошлом. До этого доля «неотдыхающих» колебалась между 20 и 25 процентами.
Среди мужчин не отдыхали летом 39%, среди женщин – 28%

Также сократилось число дней,  которые россияне отдыхали: в этом году 20 дней (в среднем), в прошлом – 22 дня. До этого было около 30 дней.

Но главной причиной снижения интереса к отдыху стала дороговизна. Так два года назад отдых обходился почти в два раза дешевле. В 2024 году россияне в среднем потратили на него более 67 тысяч рублей на человека, а два года назад было 38,6 тысяч.
Например на Байкале двухместный благоустроенный номер в 2022 голу обходился в среднем за 3000 рублей, в этом году цена возросла до 7000 рублей. 
При этом многим мужчинам в Бурятии практически  не осталось времени для отдыха из-за высокого спроса на сезонные работы летом 2024 года. И новыми возможностями для заработков. Речь идет о строительстве, транспортных перевозках, туризме, на предприятиях перерабатывающей и горнорудной промышленности, а также в  ВПК и на СВО.

Фото:  loon.site

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