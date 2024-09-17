В селе Петропавловка Джидинского района открылся новый спортзал. Строительство спортивного зала обошлось в сумму 73,5 млн. руб. Площадь здания составляет 288 кв. метров. Глава Бурятии осмотрел новый спортзал в селе Петропавловка во время рабочего визита.

– В школе учится 1060 детей, имеющийся спортзал маленький, нестандартный. Но это не мешает ребятам достигать высоких спортивных результатов. Сборная Петропавловской СОШ по волейболу в 2024 году стали бронзовыми призерами дальневосточных соревнований по волейболу «Серебряный мяч» в Биробиджане. Уверен, что с появлением новых условий молодежь Петропавловки не раз порадует нас своими успехами, – поздравил учащихся Алексей Цыденов.





Корпус спортивного зала собран из сэндвич-панелей. Обустроены подсобные помещения и проведено благоустройство территории. К зданию школы был построен теплый переход.

Глава Джидинского района Валерий Шагжитаров рассказал, что благодаря поддержке со стороны правительства и финансированию по госпрограммам в районе строятся новые социальные объекты:



– Больше, чем 700 млн рублей вложено в наш район, мы построили 2 детских сада и 2 спортзала, – сообщил Валерий Шагжитаров.

Фото: правительство Бурятии