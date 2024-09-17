Общество 17.09.2024 в 17:35

Два фермера из Бурятии выиграли грант Минсельхоза России

Одна ферма расположена в Джидинском районе, другая – в Тункинском
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Текст: Служба информации "Номер один"
Два фермера из Бурятии выиграли грант Минсельхоза России

Сразу два фермерских хозяйства из Бурятии выиграли грант «Агротуризм» Минсельхоза России. Это крестьянско-фермерское хозяйство из Джидинского района и КФХ из Тункинского района.

Первый победитель Серафима Дармаева в 2025 году в родном улусе Боргой, начнет воплощать в жизнь проект «Борьёо Таламни». Она выиграла 3,4 млн рублей. На средства гранта будут воздвигнуты традиционные бурятские юрты с полным убранством в национальном стиле, при этом юрты будут утеплёнными и благоустроенными, также в смету заложены приобретение квадроцикла для путешествий по боргойской степи.

Гостям и туристам фермерское хозяйство будет предлагать окунуться в атмосферу сельского быта: покормить животных, подоить коров, поиграть со щенками и ягнятами. И конечно, попробовать настоящую джидинскую баранину, мясные деликатесы и другие национальные блюда.

Второй победитель конкурса – это Эдуард Бузаев из Тунки. Общая стоимость его проекта составляет более 11 млн. рублей, из них 8,4 млн – это средства гранта, остальное – собственные вложения.

На своем участке в п. Аршан он построит агрокомплекс «Энхэ» с видом на Саянские хребты. Три гостевых дома агрокомплекса будут созданы также в национальном интерьере. Все блюда для туристов будут готовиться из продуктов собственного производства: мясо, молоко и овощи. Проект предусматривает игровую детскую площадку, прогулочную тропу с ландшафтным дизайном и искусственным прудом с лебедями.

В этом году со всей России было подано 126 заявок, в результате конкурсного отбора 92 проекта ряда субъектов России получат поддержку государства.

Напомним, в 2024 году общая сумма господдержки гранта «Агротуризм» составила 700 млн. рублей.

- С помощью гранта можно получить до 10 млн рублей на развитие сельского туризма. Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Также часть средств необходимо внести самому предпринимателю. К примеру, для получения гранта до 3 млн рублей требуется вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей — 15%, до 8 млн рублей — 20%, до 10 млн рублей — не менее 25%, - отметили в минсельхозе Бурятии.

Претендовать на грант «Агротуризм» могут фермеры, сельхозкооперативы и хозяйства, зарегистрированный в сельской местности или сельской агломерации.


Фото: минсельхоз РБ

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грант минсельхоз Бурятии туризм

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