Нефть дырявит карманы

В сентябре текущего года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала очередной рост стоимости бензина на автомобильных заправочных станциях. Эксперты убеждены, что тренд на подорожание сохранится, поскольку главные его причины остаются неизменными. Это как западные санкции, затрудняющие модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, так и атаки вражеских беспилотников по нефтесектору нашей страны.

Прибавляют постоянно

В Бурятии цены на бензин продолжают расти. Еще в середине августа текущего года стоимость самого бюджетного бензина марки АИ-92 была 53,50 рубля за литр, всего через две недели она стала – 53,70 руб/л., а в начале сентября уже достигла отметки в 53,95 рубля. Ненавязчивый рост, не правда ли?

Короли бензоколонок снова и снова проворачивают незамысловатую комбинацию – повышают цены всего на 1 - 2% в месяц, чтобы их рост не был сильно заметен. Так, литр дизельного топлива постепенно стал продаваться практически по 71 рублю.

– Это делается уже давно. Нефтяники усвоили, что чиновникам не нравится «резкое» повышение цен, именно одномоментное. Вернее, действие, которое теоретически может вывести автомобилистов из равновесия и привести к акциям протеста, – говорит экс-гендиректор ОАО «Бурятгаз» Игорь Бобков.

На первый взгляд кажется, что это звучит как-то странно: забастовки и т.п. Но бывший руководитель знает об этом не понаслышке. В нулевые он вместе с общественниками организовал митинги против роста цен на улан-удэнских автозаправочных станциях.

В Бурятии нынешняя ситуация с топливом очень хорошо иллюстрирует правило того, что в условиях монополизации рынка нефтепродуктов, конечно, можно разом повысить цены так, как захочется, но лучше включить манипулятивный подход – прибавлять каждую неделю понемногу. И очередной рост цен неизбежен.

– Хорошим ходом против роста цен на горючее мог бы стать массовый переход на электромобили и машины с гибридными двигателями. Но, увы, в нашей стране ничего подобного не производится. Можно было бы закупать их у других стран, однако Япония запретила поставку этих видов автотранспорта в Россию, – продолжает Бобков.

Дави на газ

Как бы печально все ни звучало, альтернатива все-таки появляется. В Бурятии автомобилисты, активно использующие своих «ласточек», уже начали переходить на газовое топливо (на сжиженный углеводородный газ (СУГ). - Прим. ред.).

Литр самого дешевого бензина сейчас стоит около 54 рублей, а сжиженного газа – всего 34 рубля. Получается, что при практически одинаковом расходе обоих видов топлива использование СУГ выйдет куда дешевле. Но воспользоваться этой возможностью могут не все.

Например, владельцы автомобилей с дизельными двигателями попали в безвыходную ситуацию. Наряду с участившейся неремонтопригодностью дизельных двигателей и грязными выхлопами они теперь чисто технически не смогут перевести свою машину на сниженный газ.

Что касается бензиновых малолитражек, то процесс реально идет в пользу отказа от бесконечно дорожающего традиционного вида топлива.

– В Улан-Удэ большая часть таксистов уже оборудовала свои машины газобаллонными установками. При постоянной и плотной работе они окупаются всего за год, – поделился улан-удэнский таксист, который в этом году перевел свой «Киа-Рио» на газ. – Мы все понимаем, что цены на бензин в связи с санкциями будут расти, поэтому надо рассчитывать затраты на будущее.

Однако, чтобы перевести свою машину на газ, владельцу необходимо потратиться на установку газобаллонного оборудования. Тем не менее эти расходы того стоят. Такое оборудование позволяет использовать сниженный газ, который заливается в дополнительный бак в багажнике. В результате автомобилист может использовать и бензин, и газ. А это очень удобно, особенно при длительных поездках.

– Стоимость такого оборудования колеблется от 45 000 рублей до 60 000 рублей. Зависит от мощности двигателя и производителя. Китайское подешевле, но итальянское понадежнее, – говорит Игорь Бобков. – Для тех автомобилистов, кто использует автомобиль от случая к случаю, вряд ли срок окупаемости установки будет коротким. А вот для водителей, накручивающих немалые расстояния, сэкономленные с литра деньги не только будут приятны для понимания, но и позволяют за считаные месяцы окупить установку газобаллонного оборудования и выйти в прибыль.

СУГ на котором…

С точки зрения государственных интересов массовый переход автотранспорта, особенно муниципального, не только бы позволил сэкономить денег, но и улучшил бы экологию. При сжигании СУГ в атмосферу выбрасывается в несколько раз меньше вредных веществ, что напрямую отражается на здоровье населения, особенно живущего возле оживленных транспортных магистралей.

Однако основная часть автомобилистов нашей республики вряд ли будет осуществлять в своем багажнике мини-революции. Ведь многие люди по-прежнему считают газ опасным. Кроме того, газовые баллоны достаточно объемные. Они занимают много места, особенно в легковой машине. Но самое главное то, что в Бурятии имеются проблемы с заправочной инфраструктурой. Также властям необходимо задействовать информационные ресурсы для популяризации перехода на экологическое и недорогое топливо. Ведь если помимо таксистов и муниципальных автобусов на СУГ перейдет значительное число автомобилистов, то это снизит спрос на бензин. В таком случае нефтяные короли не смогут беспринципно навязывать свои цены зависимым от них потребителям.

Ну а пока большинство автомобилистов республики вынуждено страдать от растущих цен на бензин и дизельное топливо.

Цены будут расти

По данным «РБК», в сентябре тренд на подорожание бензина и солярки сохранится. Об этом ранее сообщал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По мнению аналитика, взрывной рост цен на нефтепродукты вряд ли случится. Но, скорее всего, «следует готовится к ситуации, когда бензин и дизель будут дорожать быстрее других товаров и услуг». Поэтому власти обсуждают меры, которые позволят сдержать традиционный сентябрьский рост цен на топливо в связи с уборочной компанией.

В 2024 году к традиционным причинам для подорожания бензина добавились еще и новые. Существует риск, что из-за плановых остановок нефтеперерабатывающих предприятий на ремонт и работы, связанные с атаками вражеских дронов, в стране может возникнуть дефицит топлива. Например, в марте 2024 года из-за инцидентов на НПЗ выпуск бензина в стране снизился на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Интересно, что в это же время данные о выпуске и расходовании топлива по стране – пропали из публичного доступа. А засекречивание данных не дает основание аналитикам строить на будущее радужные планы. Ситуация с топливом остается сложной.

Вдобавок к и без того непростой ситуации сейчас действует запрет на экспорт бензина – эта мера позволила нивелировать скачок оптовых цен на бирже, который был в первом квартале 2024 года. Хотя все равно, по сравнению с январем, топливо для игроков рынка сейчас стоит на 40% выше для марки АИ-95 и на 65% для 95-го бензина, который вырос в цене почти до 75 000 рублей за тонну, добравшись до уровня пика кризиса прошлого года. На тот момент цена тонны бензина марки «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превышала отметку в 76 000 рублей. И как бы ни хотели сдержать рост регуляторы, пока это не выходит. Осенний кризис вновь разгорается на высокооктановом бензине.

95-й под вопросом

Как отмечают аналитики, главные сложности сейчас наблюдаются именно с высокооктановыми бензинами: 95-м, 98-м и 100-м, которые используют автомобилисты со сложными и дорогими двигателями.

Дело в том, что исторически российская нефтяная промышленность была ориентирована на выпуск низкооктанового бензина. Однако по мере обновления российского автопарка спрос на такое топливо постепенно сократился. Например, прекратился выпуск 76-го и 80-го бензина. А вот доля высокооктанового топлива лишь растет. Если еще в 2010 году на АИ-95, АИ-98 и АИ-100 приходилось 19% от общего объема производства бензина в стране, то сейчас речь идет уже о 41%. Остальные 59% – это 92-й. На бирже перекос в сторону 92-го еще более явный – на него приходится 62 - 65% всех продаж.

Однако есть одна проблема – 95-й бензин сейчас покупают на автомобильных заправочных станция почти так же часто, как и 92-й. В итоге возникает постоянный дефицит высокооктанового топлива, а цены на него на бирже растут гораздо активнее, чем на 92-й. В том числе из-за дефицита импортных присадок – они тоже попали под западные санкции. Так, в начале 2024 года разница в оптовых ценах между двумя бензинами составляла более 13 000 рублей. Например, 21 марта 95-й на бирже стоил 66 421 рубль за тонну, а 92-й – 53 420 рублей. К началу августа этого года разница цен достигла отметки в 18 000 рублей на тонну.

В Бурятии 95-й дорожает быстрее, чем 92-й. Так, на улан-удэнских заправках он стоит почти на 7 рублей больше, хотя годом ранее разница составляла всего 5 рублей. Видимо, автомобилистам, использующим современные двигатели, придется потуже затянуть пояса. Самое главное, чтобы высокооктановый бензин вообще не пропал с АЗС.

Фото: Номер один