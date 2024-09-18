Выращенный в Бурятии картофель оказался опасным для здоровья

В сентябре 2024 года Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проведены выездные обследования земельных участков в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. Госинспекторами надзорного ведомства отобрано 17 проб картофеля и моркови, которые были направлены в испытательную лабораторию ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г. Москве. Пробы должны были показать остаточное количество пестицидов и нитратов.

Накануне в Россельхознадзор поступили результаты лабораторных исследований, согласно которым в пробах выявлено повышенное содержание пестицидов и нитратов.

- В пяти пробах картофеля выявлено повышенное содержание пестицида «Дифеноконазол» по отношению к предельно допустимой концентрации (ПДК) – (0,028 – 0,038) при норме 0,02 мг/кг, - прокомментировали в ведомстве.

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