Общество 18.09.2024 в 09:49

Улан-удэнка попала в полуфинал международного конкурса красоты

Главная красавица получит 3 млн рублей
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка попала в полуфинал международного конкурса красоты

23-летняя улан-удэнка Дарья Шатова участвует в международном конкурсе красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. В конкурсе под названием «Мисс офис» она вошла в число полуфиналисток.

Девушка модельной внешности с ростом 180 см работает помощником первого заместителя гендиректора АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Помимо этого, активно занимается волонтерством и в конкурсе представляет ресурсный центр «ДоброДом». 

- С самого детства во мне было много энергии. Раньше я направляла ее в спорт, теперь – и в общественную деятельность. Каждый новый день – новые идеи для проектов. Ставлю цель и иду к ней. Верю, что нет ничего невозможного. Главное – проявить желание, – рассказывает о себе красавица Дарья на официальной странице конкурса. 

Победительница конкурса получит главный приз в 3 млн рублей и нашей землячки есть все шансы забрать его. Проголосовать за нее можно по ссылке.

Фото: группа Вконтакте «Мисс офис»

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