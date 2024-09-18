Улан-удэнка попала в полуфинал международного конкурса красоты

23-летняя улан-удэнка Дарья Шатова участвует в международном конкурсе красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. В конкурсе под названием «Мисс офис» она вошла в число полуфиналисток.

Девушка модельной внешности с ростом 180 см работает помощником первого заместителя гендиректора АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Помимо этого, активно занимается волонтерством и в конкурсе представляет ресурсный центр «ДоброДом».

- С самого детства во мне было много энергии. Раньше я направляла ее в спорт, теперь – и в общественную деятельность. Каждый новый день – новые идеи для проектов. Ставлю цель и иду к ней. Верю, что нет ничего невозможного. Главное – проявить желание, – рассказывает о себе красавица Дарья на официальной странице конкурса.

Победительница конкурса получит главный приз в 3 млн рублей и нашей землячки есть все шансы забрать его. Проголосовать за нее можно по ссылке.

Фото: группа Вконтакте «Мисс офис»