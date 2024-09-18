Общество 18.09.2024 в 09:57

Сегодня 62 дома будут подключены к теплу и горячей воде в центре Улан-Удэ

Тепло уже подано в 336 домов и 115 социальных объектов по всему городу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня 62 дома будут подключены к теплу и горячей воде в центре Улан-Удэ

С начала отопительного сезона тепло подано в 336 жилых дома и 115 социальных объектов, сообщили в комитете городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.

Сегодня к теплу будут подключены 254 жилых дома по следующим улицам:

- Железнодорожный район: ул. Буйко, Рылеева, Чертенкова, Октябрьская, Комсомольская; Гвардейская, Иванова, Сосновая, пр. 50-летия Октября;

- Октябрьский район: ул. Геологическая, Терешковой, Трубачеева, Солнечная, Цыбикова, Ринчино, Забайкальская, бульвар Карла Маркса, 104 мкрн, 105 мкрн, 106 мкрн;

- Советский район: ул. Ермаковская, Борсоева, Димитрова, Фрунзе, Коммунистическая, Профсоюзная, Советская, Смолина, Корабельная, пр. Победы.

- Начало отопительного сезона 2024/2025 года проходит в штатном режиме. Запуск многоквартирных домов и социально значимых объектов идёт согласно графика. Это уже отработанный процесс, все работают очень давно и знают свои особенности, и особенности запуска. Подготовка к новому отопительному сезону начинается еще во время действия предыдущего. Подготавливаются запасы материалов, делаются дефектные ведомости, управляющие компании уже приступают к комплексным мероприятиям подготовки жилфонда. В последние несколько лет, благодаря Игорю Юрьевичу, нам удалось отремонтировать все шесть основных тепломагистралей, - сказал Иван Рыбальченко, представитель Комитета городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ.

Напомним, тепло в квартиры горожан подается поэтапно, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для плавного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Смотрите график подключения к теплу многоквартирных домов и социальных объектов здесь.

 

Фото: loon.site

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