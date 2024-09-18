В Улан-Удэ ремонтируют 100-летнее покосившееся ограждение

Парк «Городской сад» в Улан-Удэ является одним из самых старинных парковых территорий города. Сейчас там завершают капитальный ремонт 100-летнего ограждения.

В парке проводят демонтаж и ремонт металлических ограждений, заливают фундамент, штукатурят фасад, укладывают кирпич и устанавливают решетчатые ограждения. Помимо преображения забора, горожан будет ждать красивая архитектурная подсветка.

– Этому ограждению уже порядка 100 лет, оно было сделано в 30-е годы прошлого века. По плану работы должны закончиться 30 октября, но мы постараемся закончить раньше. Все-таки парк «Городской сад» находится в центре города, – сказал директор ООО «Ракурс» Жаргал Балданов.

Благоустройство Горсада началось по распоряжению мэра столицы. Здесь впервые за долгое время обновили тротуарную плитку, обустроили систему водопровода, построили новое освещение, административно-бытовой комплекс. Также, в парке появилась новая детская площадка по проекту «Народный бюджет». В этом году идет капитальный ремонт ограждения.

Фото: скриншот видео мэрии города