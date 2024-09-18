Общество 18.09.2024 в 11:52

В Бурятии проводится месячник трезвости, но местные алкаши не в курсе

Под чарами Диониса они спиваются и сливаются с городской природой
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии проводится месячник трезвости, но местные алкаши не в курсе

В Бурятии продолжается месячник пропаганды трезвости, который проходит ежегодно с 1 по 30 сентября. Правда местные любители приложиться к бутылке как пили, так и продолжают пить. Только за один день редакции нашей газеты удалось заснять троих улан-удэнских алкашей, мирно посапывающих в городских окрестностях.


Накануне в своих соцсетях о ситуации в республике рассказала Евгения Лудупова и призвала граждан к здоровому образу жизни.

- Жителями республики создано 26 «Территорий трезвости» с введением полного запрета продажи алкогольной продукции. В 15-ти сельских поселениях введены меры по ограничению уровня продажи алкогольной продукции. Настоящим примером «территорий трезвости» стали: с. Тохорюкта Хоринского района, с. Улюнхан эвенкийское Курумканского района, с. Алаг Шулун Окинского района, с. Бом Мухоршибирского района, где на протяжении нескольких лет отсутствуют факты смертности от внешних и алкоголь-ассоциированных причин, правонарушений и ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Уважаемые сельчане, давайте и дальше будем развивать это движение, последуем примеру Саха Якутии, где создано 260 таких территорий и значительно увеличилась общая продолжительность жизни, - пишет зампред правительства Бурятии.


Республиканским наркологическим диспансером «ЭЛУУР» с 2014 года реализуется проект «С чистого листа» для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. У родителей, вставших на путь пагубной привычки есть возможность начать все сначала и вернуть семью.

- Сегодня нам всем важно быть неравнодушными и отзывчивыми к тем, кто имеет особенно начинающие проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя, особенно к нашему близкому окружению, к нашим соседям, с кем мы живем в одном микрорайоне, в одном селе. Не проходить мимо, не бездействовать, а помогать и поддерживать, особенно в трудных жизненных ситуациях! Мы, медицинские работники еще раз акцентируем ваше внимание о важности соблюдения трезвости и призываем к здоровому образу жизни. Напоминаю, что в случае возникновения проблем, за медицинской или психологической помощью можно обратиться в Республиканский наркодиспансер по следующим номерам: 40-00-06, 8902 457-75-31 или 8924 456-79-11, - добавила Лудупова.

Фото: Номер один


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